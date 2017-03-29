Вчинок двох бовдурів з Тернопільщини шокував соцмережі. ФОТО

29/03/2017 Розмір тексту:

У Чорткові двоє хлопців зробили селфі на трубі місцевої котельні біля 5 школи.

Висота труби – більша чи не вдвічі від місцевої п’ятиповерхівки, повідомляє Про все.

Чортківчани у соцмережах, куди потрапило фото випадкового свідка, по різному оцінюють вчинок земляків. Одні засуджують. Кажуть, що місце для геройства такого нині на фронті. Інші вважають, що хлопці молодці, що випробували себе. Значна частина користучів вважає вчинок безглуздим, оскільки діти могли загинути.

Хто вони – поки невідомо. Одна з чортківчан пише, що зустріла їх на вулиці і хлопці настільки п’яні, що не могли пригадати, де робили фото.