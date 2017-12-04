Вчора тернопільським патрульним доводилося штовхати автомобілі. ФОТО
04/12/2017 0
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Вчора протягом дня у зв’язку із ускладненими погодними умовами патрульні поліцейські допомагали витягувати автомобілі громадян із снігового полону.
Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
Через снігопад та оголошене штормове попередженням правоохоронці звертаються до водіїв з вимогою суворо дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму та по можливості утриматись від подорожей за межі міста і області без нагальної потреби.
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