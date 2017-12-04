Вчора тернопільським патрульним доводилося штовхати автомобілі. ФОТО

04/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Вчора протягом дня у зв’язку із ускладненими погодними умовами патрульні поліцейські допомагали витягувати автомобілі громадян із снігового полону.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Через снігопад та оголошене штормове попередженням правоохоронці звертаються до водіїв з вимогою суворо дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму та по можливості утриматись від подорожей за межі міста і області без нагальної потреби.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,334 / 10.38m