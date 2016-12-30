Вбивцю батька чотирьох дітей посадили на сім років

30/12/2016 Розмір тексту:

На Тернопільщині засуджено винуватця ДТП, у якому загинув велосипедист.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокуратурою області підтримано державне обвинувачення стосовно мешканця Шумська за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Прокурор довів у суді, що 16 лютого 2016 року близько 20 год житель районного центру, перебуваючи в стані алкогольного сп‘яніння за кермом автомобіля «Мерседес-Бенц», скоїв злочин – наїзд на велосипедиста по вул. Українській у м.Шумськ. Від завданих травм потерпілий помер відразу на місці ДТП.

За вироком районного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 286 КК України та призначено йому покарання – 7 років позбавлення волі із позбавленням права керування всіма видами транспортних засобів на строк три роки. Також у суді задоволено позови про стягнення по 200 тисяч моральної шкоди в користь кожного із 4 дітей загиблого, та 2 стареньких батьків, що були на його утриманні.