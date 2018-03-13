Вбивцям безпритульних собак загрожує по сім років тюрми

13/03/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині почастішали випадки знущання над тваринами. Наразі триває розслідування двох випадків вбивства собак. Винним загрожує позбавлення волі від семи років.

Волонтери-зоозахисники б’ють на сполох. Випадків знущання над тваринами більшає. Нещодавно в обласному центрі розстріляли двох собак.

«На жаль, випадки знущання над тваринами – це не рідкість. Ми постійно підбираємо собак і котів, які постраждали від людської жорстокості. Тому дуже хочу, щоб поліція звернула увагу на це питання. А ще одне, що нас хвилює – це перебування тварин у зоокутку в Тернополі. А загалом дуже хочеться, щоб особи, які знущаються над тваринами, нарешті відповіли за свої вчинки», – каже волонтер Аліна Кошельовська.

Правоохоронці додають: статистика жорстокого поводження з тваринами не ведеться.

«Ми періодично отримуємо скарги щодо утримання собак та інших тварин. Є задокументовано 4 випадки неналежного утримання собак. Також трапляються випадки вигулювання без повідка та намордника. Звернення такі надходять кілька разів на рік. Але поліція не завжди може відреагувати так, як би хотілося волонтерам чи зоозахисникам. Оскільки по цьому питанню маємо невідрегульоване законодавство», – пояснює начальник відділу адміністративної практики управління патрульної поліції в області Руслан Хом’як.

Як повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька, щодо вбивства собак у Тернополі триває розслідування. Поки що причетних до злочинів проти тварин не знайдено.

Софія Романська