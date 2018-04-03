Вбивцям активіста Віталія Ващенка присудили від 4 до 14 років тюрми

03/04/2018 Розмір тексту:

Колегія суддів Зборівського районного суду призначила покарання чотирьом особам, яких судили за вбивство громадського активіста і депутата з Кременця Віталія Ващенка.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, злочинці кілька днів стежили за потерпілим та його місцем проживання, а увечері 26 травня 2016 року здійснили напад на чоловіка, завдавши йому численних ударів у різні частини тіла палицями, після чого втекли з місця події.

Наступного дня потерпілий помер у лікарні від заподіяних тілесних ушкоджень.

Згодом, усіх виконавців та організатора злочину, які виявилися мешканцями Дніпропетровської області, затримали правоохоронці.

Прокуратурою Тернопільської області здійснювалось процесуальне керівництво та підтримане державне обвинувачення стосовно осіб, що організували та вчинили вбивство за обтяжуючих обставин.

Колегія суддів, врахувавши ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та участь у скоєному кожного із засуджених, призначила їм покарання у вигляді від 4 до 14 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна.

Також із засуджених стягнуть солідарно 2 000 000 грн заподіяної моральної шкоди на користь дружини потерпілого.

Читайте також:

Убивця активіста з Тернопільщини в суді порізав собі вени

Тернопільський прокурор, якого звинувачують у резонансному злочині, розслідував вбивство громадського активіста

Стали відомі шокуючі факти про вбивство активіста з Тернопільщини

“Кривава” акція на Тернопільщині: поліція повідомляє про напад на суд

Розслідування вбивства активіста з Тернопільщини завершене, – прокуратура

Замовників вбивства активіста з Тернопільщини не покарають?

За вбивство депутата з Тернопільщини замовник заплатив 50 тисяч гривень, – поліція

Богомол знає, хто замовив вбивство Віталія Ващенка

В облраді розповіли про замовників вбивства депутата з Кременця

Одним із вбивць активіста з Тернопільщини виявився переселенець з Криму

Убивць активіста з Тернопільщини спіймали на сході України

Суддя і кримінальний авторитет, – дружина Віталія Ващенка назвала ймовірних замовників вбивства

Вирубування лісів і суддівське свавілля, – через що могли вбити активіста з Кременця

На Тернопільщині забили до смерті відомого громадського активіста