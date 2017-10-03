Вбивці із Смиківців “світить” 15 років тюрми

03/10/2017 Розмір тексту:

Від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує жителю села Смиківці Тернопільського району. Чоловікові інкримінують статтю 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство.

Наразі кримінальне провадження по даному факту передали на розгляд суду, повідомляють у поліції.

Нагадаємо, що трагедія трапилася у 6 серпня. Чоловік розлучившись з дружиною, продовжував щодня навідуватись до її домівки, навіть коли вона вдруге вийшла заміж.

Того вечора подружжя перебувало на відпочинку, а першим додому повернувся теперішній чоловік. В хаті вкотре застав колишнього. Той вже був напідпитку. Слово за словом і зав’язалася шарпанина. Розлючений господар схопив ножа та став наносити удари опоненту. Спинився лише коли той впав на підлогу. Саме тоді додому повернулася дружина. Жінка кинулася викликати швидку. Однак медикам залишилося лише констатували смерть – важко поранений чоловік помер ще до приїзду швидкої.