Вбивство випускниці у Вишнівці: злочинець на похороні спілкувався з поліцейськими

04/07/2017 Розмір тексту:

Історія із вбивством 17-річної тернопільської випускниці Ірини Мукоїди чим далі, тим більше стає заплутаною. А найгірше, що плутанина ця відбувається не без допомоги тих, хто навпаки мав би дати відповіді на запитання у даній кримінальній справі. Сьогодні, начальник ГУ Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол зібрав журналістів, аби прозвітувати про затримання підозрюваного у вбивстві дівчини та поділитися шокуючими подробицями, які правоохоронці отримали в ході слідчих дій. Однак, ні рідні вбитої Ірини, ні односельчани у версію поліції чомусь не дуже вірять.

Нагадаємо, що тіло 17-річної Ірини Мукоїди із села Вишнівець Збаразького району знайшов на світанку 26 червня на сільській дорозі випадковий перехожий. Пізніше на місці вбивства правоохоронці знайдуть ніж, яким дівчину вбили. Також у поліції висунули і оприлюднили версію про те, що дівчину перед вбивством ще й зґвалтували. Тож цілком логічно, що у досі тихому західноукраїнському селі після почутого і побаченого селяни втратили спокій. Олії в огонь підливали і різні версії, якими ділилися між собою мешканці Вишнівців. Найбільш розповсюдженою була версія про «мажорів», які нібито це зробили, і те, що поліція тепер намагатиметься спустити справу «на гальмах». Перестороги селян вже за три дні після вбивства Ірини переросли в попереджувальну акцію протесту. Кілька сотень людей з самого ранку перекрили міжнародну трасу на Рівне, вимагаючи від правоохоронців об’єктивного розслідування справи і якомога скоріше знайти та покарати жорстокого вбивцю. Врешті, щоб пришвидшити процес, селяни самі почали допомагати правоохоронцям в пошуках вбивці.

Вчора, 2 липня, поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. І, як думаєте, хто ним виявився? Місцевий «мажор»? Заїжджий збоченець? Ні, все набагато банальніше. Принаймні, за версією слідства. Правоохоронці за підозрою у вбивстві дівчини затримали 16-річного мешканця сусіднього села Дзвинячі. Кажуть, що на його слід вийшли завдяки запальничці, яку підліток загубив на місці трагедії. А далі, те що розповів головний поліцейський області, навряд чи в будь-якій здоровій голові вкладеться. Виявляється, що того трагічного дня хлопець разом із друзями святкував День молоді, де й побачив Ірину. Тоді, за словами пана Богомола, у захмелілій від алкоголю голові підлітка почали виникати жахливі думки.

– На допиті він зізнався, що хотів дівчину зґвалтувати, – розповідає Олександр Богомол. – Та коли почав наближатися, та почула ззаду кроки і обернулася. Після цього він двічі вдарив її ножем. Від отриманих поранень у серце та легеню Ірина померла на місці. Про те, що в нього дійсно були наміри зґвалтувати жертву, свідчить порвана на ній білизна. Однак в цей момент трасою повз проїжджав автомобіль, світло фар налякало хлопця. Спочатку він сховався за забором, а потім втік, залишивши дівчину із задертою сукнею. Факт зґвалтування Ірини судмедекспертиза не підтвердила.

Підозрюваний після скоєного, кажуть у поліції, продовжував вести звичний спосіб життя – ходив на пари, бо саме закінчував перший курс одного із навчальних закладів Вишнівця, спілкувався з друзями. Навіть на похорон своєї жертви прийшов – стояв біля правоохоронців. Більше того, в момент, коли мати Іринки на колінах біля могили вбитої доньки благала допомогти знайти ката, він сказав поліцейським: «Коли знайдете вбивцю – розстріляйте!».

Затримували підозрюваного теж дуже емоційно, кажуть у поліції. Він то благав відвести його на могилу до Ірини, щоб попросити пробачення, то до джерела святої Анни просився, аби змити гріхи. А в суді, коли обирали йому міру запобіжного заходу, навіть розплакався. Врешті, хлопець зізнався у скоєному (в присутності батька, адже неповнолітній). Навіть просив його заарештувати, бо «вдома життя не буде».

Спростували в поліції і версію про можливий «мажорний слід» у трагедії. Кажуть, чутки ці виникли через те, що чоловік, який знайшов тіло, бачив позашляховик, що проїжджав повз. Тому слідчі перевіряли, чи не могли тіло дівчини викинули з автомобіля.

– Ця була первинна інформація, яка і породила кілька версій про те, що вбивство вчинили «мажори», діти високопосадовців, місцевих авторитетів та аграріїв. Під час розслідування ми з’ясували, що тіло лежало за купою піску ще задовго до того, як його виявив сусід. Тому на нього не звертали увагу ні водії, ні перехожі. Це ж підтвердило і відео з реєстраторів, яке нам надали водії.

Зараз, за словами пана Богомола, підозрюваний у вбивстві тернопільської випускниці перебуває в одномісній камері для неповнолітніх у Чортківському СІЗО. Попри вік, покарання для нього буде таким самим, як і для дорослого. Звичайно, якщо його провину доведуть.

Однак, як вже повідомляв PRESS-ЦЕНТР, мати загиблої Ірини Мукоїди не вірить, що це цей юнак позбавив життя її дочку. Каже, незнайомий 16-річний підліток не міг розправитися з такою жорстокістю, для цього повинні бути мотиви.

Влад ІСАЄВ, Мирослава БЗІКАДЗЕ, PRESS-ЦЕНТР