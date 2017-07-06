Вбивство випускниці у Вишнівці: поліція оприлюднила шокуючу інформацію. ВІДЕО
Сьогодні, 6 липня, головний поліцейський Тернопільської області Олександр Богомол провів безпрецедентний брифінг, на якому надав беззаперечні докази щодо розслідування вбивства у Вишнівці із оприлюдненням окремих негласних слідчих дій.
До такого рішення, за його словами, підштовхнула громада селища Вишнівець Збаразького району, яка вважає поліцію упередженою та необ’єктивною у розслідуванні вбивства 17-річниої Іринки Мукоїди, яке сталося у ніч на 26 червня, повідомляє Галас.
Нагадаємо, незадовго після вбивства правоохоронці затримали винуватця скоєного. Ним виявився 16-річний мешканець сусіднього села Дзвиняча.
Як повідомляв на попередній прес-конференції, організованій з цього приводу, Олександр Богомол, затриманий зізнався у скоєному. Дані свідчення надавалися у присутності його батька та адвоката.
Розповів затриманий також і про те, як скоював злочин, а потім ще й у присутності судмедексперта все відтворив на манекені. Зокрема, показав, як стежив за потерпілою, як напав на неї, як її вбивав і які дії скоював після цього.
Сьогодні ж на брифінгу Олександр Богомол розповів про те, що згідно із наявними доказами, рідні затриманого знали про те, що він накоїв з першого ж дня, але нікому нічого не казали, а, ймовірно, ще й намагалися приховати сліди злочину. Зокрема, випрати його одяг.
Власне, присутні журналісти самі мали можливість пересвідчитися у правдивості слів поліцейських, адже слідство представило громадськості фрагменти кількох телефонних розмов між рідними затриманого, а саме між його матір’ю, братом, тіткою та батьком, де вони обговорюють скоєне і те, що до вбивства причетний їхній родич.
У цих же розмовах як брат підозрюваного, так і його батько підтвердили, що на їхнього родича ніхто із поліцейських не чинив жодного тиску ні фізичного, ні морального. Він сам в усьому зізнався. Більше того, під час обрання міри запобіжного заходу у судовій залі попросив, щоб його взяли під варту, а не відпускали під домашній арешт.
Незважаючи на те, що затриманий в усьому зізнався, що є дуже багато доказів, які підтверджують його причетність до скоєного, а саме, власне, й чому почали перевіряти версію щодо нього, на внутрішній стороні його штанів були виявлені краплі крові, яка співпала з кров’ю потерпілої, рідні все ж не хочуть вірити, що поліція працює прозоро та об’єктивно.
Саме через це також з Києва до Тернополя прибула спеціальна перевірка, яка проводить службове розслідування і відповідно дасть оцінку діям поліцейських у розслідуванні даного кримінального провадження.
Наразі у даній справі триває слідство. Невдовзі вже стануть відомі результати всіх експертиз. А поки затриманий перебуває у Теребовлянському ІТТ. Його щодня привозять до Тернополя на проведення слідчих дій, де він заразом має змогу бачитися зі своєю матір’ю.
Також, як повідомив Олександр Богомол, сім’я підозрюваного вже змінила двох адвокатів і тепер участь у процесі бере захисник, який представляє інтереси затриманого в іншому кримінальному провадженні, а саме, у крадіжці автомобіля.
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Коментарі (2)
василь07/07/2017
а що там шокуючого в тій інформації??? навязливий заголовок на вашому сайті. якась замовна стаття. знайшли підходящого свідка, який у всьому зізнається. він же був пяний в ту ніч, можливо нічого не памятає, можлиаво не міг триматися на ногах і ” жорстоко вбив” не своїм ножем дівчину, навіть не маючи великого пальця на руці. нова поліція показує істине своє лице. напевно получили дуже-дуже велику суму, або покривають когось зі своїх. перекривати дорогу замало. треба згадати врадіївку і діяти рішучіше і правда переможе
Тетяна07/07/2017
З точки зору людини,яка не знає достеменно даної ситуації ,мені б важко було вважати цю розмову доказом чи признанням.Я нікого не хочу ні захищати ні виправдовувати,але це не є безпрецидентним доказом.Так як на мене я сумніваюсь.А от знаючи роботу нашої міліції.Можливо,якби небуло стількох але…Якщо ж людину в цьому підозрюють всім решта підозрам має знайтись виправдання,а його переконливого на даний час не чути.Дуже б хотілось що б за грати сів дійсно злочинець,а не просто закрити справу.А батько вообше якісь неадекватний.З його слів,для нього корови важніші,ще й чути що п’яний.Чому батька брали,а не матір,адже дитина проживає і виховується матір’ю,ще й при тому що батько п’є.Дивно якось усе і дуже запутано.Люди стверджують одне,а тут зовсім інше.Чому ж так.Насторожує найбільше чому ж п’яного батька взяли.Є підтвердження,що він не алкоголік,чи довідка що тоді був тверезий.Також дивне,що хлопець неможе пояснити наміру вбивства.Незнаю,в наш час можна все що завгодно чекати,але таке якось невіриться,що можливо…Невже дійсно у всіх підозрюваних є алібі,чому ніхто його не публікує.Адже і машини біля тіла бачили і ще багато чого іншого.Чому їх не притягують хоча б за те,що не повідомили поліцію,не визвали швидку?Як можна пояснити,просто свідок бачив позашляховик який відїжав.А чому він відїжав,а не визвав швидку.Звідки люди знали що дівчині неможна допомогти,вони що впевнені були що вона вже мертва.Люба нормальна людина побачивши таке зразу б визвала хоча б швидку.А тут пів ночі дитина пролежала ніхто не бачив нічого.Таке враження що там щодня когось вбивають і це звичне діло.Просто все дивно.Дуже дивно і непереконливо.