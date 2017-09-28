Вбивство випускниці на Тернопільщині: перед смертю дівчину згвалтували

27/06/2017 Розмір тексту:

Перед смертю 17-річну випускницю ще й зґвалтували, підтвердив судмедексперт. Підозрюваних у вбивстві Іринки, попри всі розмови у селі, – ще не затримали. Провести в останню путь дитину їдуть з-за кордону матір та бабуся Іринки. Остання поїхала до Італії, аби заробити онучці на навчання у виші.

У Вишнівці прощаються з убитою Іринкою Мукоїдою. Нагадаємо, тіло випускниці зі слідами насильницької смерті знайшли 26 червня зранку у Вишнівці Збаразького району.

Поруч тіла дівчини були її речі і ймовірне знаряддя вбивства – ніж, пише “20 хвилин“.

Як розповідають односельці, о 6 ранку там нікого і нічого не було. Вже о 6.40 тіло сімнадцятирічної дівчини на узбіччі дороги виявив житель смт. Вишнівець Збаразького району.

У селі підозрювали, що дитину перед смертю ще й зґвалтували. Принаймні на дорозі вона лежала без одягу, кажуть односельці. Речі дівчинки, як і ніж, яким, ймовірно, убили дитину, були поруч з тілом…

Наступного після убивства ранку судмедексперт підтвердив: зґвалтування було.

– Дівчина разом з друзями того дня пішла на святкування Дня молоді, – розповів начальник відділу комунікації головного управління нацполіції в області Сергій Крета. – Востаннє матір з нею спілкувалася по телефону приблизно о 1.30-1.40 ночі. Донька повідомила, що збирається йти додому.

Матір’ю Іринка називала свою тітку, дружину материного брата. Жінка була офіційним опікуном школярки вже довгі роки, кажуть у селі.

Про біологічну матір односельці розповідають неохоче. Тільки кажуть, що жінка нібито перебуває за кордоном. Чому не виховує дитину – мовчать. Рідний батько проживає в іншому селі – у чоловіка нова родина.

Опікуватись дівчинкою прагнула бабуся Дарина. Однак, зважаючи, що бабуся старшого віку, у родині вирішили – опікуном стане Ольга. Жінка, кажуть односельці, дуже добре піклувалась про Іринку та тримала у строгості.

Бабуся Дарина зараз перебуває в Італії. Туди поїхала, аби заробити онучці на випускний та на навчання. Адже Іринка планувала вступати до Національної академії державної прикордонної служби України і вже подала документи до вузу.

– При огляді тіла дівчини експерти виявили одне ножове поранення в ділянці серця, – каже Сергій Крета. – Проте, що стало причиною загибелі і коли саме трапилося нещастя, встановить судово-медична експертиза.

Правоохоронці опитали друзів загиблої, а також свідків даної події та людей, з якими вона поверталася зі свята.

– Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, – каже Сергій Крета. – Йдеться про умисне вбивство.

У селі ще в день убивства говорили, що вбивцю нібито затримали. Він – мешканець сусіднього села і нещодавно приїхав у відпустку із закордонних заробітків. Люди бачили, як чоловік з компанією ввечері сидів на автобусній зупинці. Саме повз ту зупинку Іринка йшла додому… Затримали чоловіка, мовляв, під кордоном з Молдовою, коли разом з родичем нібито тікав з країни.

На жаль, нікого з підозрюваних ще не затримали, хоча у поліції є напрацювання у цій справі, – каже Сергій Крета. – Ми звертаємось до всіх водіїв, які 26 червня в період з першої до п’ятої годину ранку проїжджали дорогою Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече через смт. Вишнівець в напрямку Рівного.

Якщо в даний час ви їхали неподалік місця злочину, а в автомобілях є відеореєстратор, принесіть відео та допоможіть встановити особу чи осіб, причетних до вбивства сімнадцятилітньої дівчини, звертаються до всіх небайдужих поліцейські.

Коли ховатимуть дитину, поки що невідомо. Односельці кажуть, що чекають на маму та бабусю дівчинки, які вже виїхали з-за кордону… Довідка Будь-яку інформацію можна залишити за номерами телефонів у Збаражі: (068) 346-73-46, (03550) 2-12-45, у Тернополі – (0352) 27-12-58, (067) 471-66-23 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.