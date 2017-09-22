Вбивство громадського активіста: суд знову не відбувся

22/09/2017 Розмір тексту:

Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли засідання не відбуваються через стан здоров’я підсудних.

20 вересня у Зборівському районному суді мало відбутися засідання про справі вбивства кременецького активіста Віталія Ващенка, утім, вже вкотре не відбулося. Зірвали слухання знову ж таки підсудні. До суду прибули потерпіла сторона, адвокати чотирьох підсудних, небайдужі краяни, які вболівають за справедливий розгляд справи, а ось двоє із обвинувачених… захворіли. Підсудний Цимбалюк навіть не виїжджав вранці із Чортківського СІЗО, оскільки у нього підвищився тиск, це підтвердив суду через відеоконференцію лікар СІЗО. «У Цимбалюка тиск 180/100», — повідомив лікар. Трьох інших підсудних везли на засідання, проте дорогою ні з того, ні з сього раптом почав скаржитись на здоров’я організатор злочину Закутній, мовляв, крутить живіт, тому його повернули з півдороги. У результаті привезли до суду лише двох обвинувачених. Без присутності інших двох, що несподівано заслабли, засідання не могло відбутися.

Варто зазначити, що це вже не перший раз, коли засідання не відбуваються через стан здоров’я підсудних. Так, Цимбалюк кілька разів просив дозволу не їхати із СІЗО через погане самопочуття і брав участь в засіданнях через відеозв’язок. Не відбулося й попереднє засідання, бо двом із підсудних теж було зле… Словом, чим ближче до вироку, тим більше слабнуть підозрювані у вбивстві Ващенка. До слова, вже на найближчих засіданням підсудних мають допитати, мабуть, це й викликає у них чимало хвилювань.

Утім, активісти, котрі щоразу приїжджають на засідання, вважають, що це скоріше маніпуляції підсудних задля того, аби затягнути процес. «Вдова Ващенка, як би їй не було важко, щоразу приїжджає на засідання, добирається з Кременця за власні кошти, а бандюки за державні гроші катаються, та ще й крутять світом…» — висловлювалися люди після засідання.

Наступне засідання відбудеться 6 жовтня о 12-тій годині.

Джерело: НОВА Тернопільська газета