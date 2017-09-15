“Василина”, “Принцеса на горошині” і “Легкий слон”: що готують для глядачів у ляльковому

15/09/2017 Розмір тексту:

Новий, 38-ий театральний сезон розпочинається 17 вересня в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Для малечі і дорослих у театрі оновили вистави з діючого репертуару та підготували прем’єрні покази. А на творчий колектив цього сезону очікує участь у декількох фестивалях.

– 17 вересня запрошуємо усіх на перегляд вистави «Ріпка, або казка на городі» Володимира Лісового, – повідомляють у ляльковому. – Вона присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського поета Івана Франка. Казка-комедія сподобається не лише малятам, а й їхнім батькам. Знайома усім з дитинства «Ріпка» відкриється з нової сторони. Окрім відомих героїв, таких як дід Андрушка, баба Марушка, внучка Мінка, собачка Хвінка, кішка Варварка, мишка Сіроманка та Ріпка з’являться Соняшник, Будяк та Кріт. Ось тут і відкриються нові, незвідані стежинки, відомої казкової історії.

У вересні та жовтні наш ляльковий демонструватиме свої роботи у кількох фестивалях. У ці дні колектив театру перебуває у Черкасах на фестивалі театрів ляльок «Мереживо казкове». Тернополяни повезли туди казку-комедію «Небилиці про Курочку Рябу» за п’єсою Артема Макєєва та режисурою заслуженого артиста України Володимира Лісового. Ця вистава є не лише улюбленою серед глядачів, але й нагороджена дипломами різних творчих проектів.

А 21 вересня на фестивалі «Тернопільські театральні вечори. Дебют» лялькарі представлять нову постановку «Василина». Це робота запрошених з Харківського театру ляльок режисера Оксани Дмитрієвої та художниці Наталії Денисової. «Василина» – це казка про мамине благословення, історія, яка не залишить байдужим нікого. І хоч вистава розрахована на дитячу аудиторію, з впевненістю можна сказати, що дорослі будуть не менш вражені, аніж діти. Постановку підготували ще минулого сезону. Перший показ відбудеться у рамках фестивалю, на сцені театру актора і ляльки о 12-ій. На прем’єру ж глядачів запрошують 8 жовтня.

Тернопільський театр актора і ляльки постійний учасник Міжнародного фестивалю театрів ляльок в Ужгороді «Інтерлялька-2017». У жовтні на ХV фестиваль наші лялькарі повезуть героїко-патріотичну виставу «Козацькі вітрила» Богдана Мельничука і Володимира Лісового. Казка-легенда розповідає про героїчну боротьбу українського козацтва, величні подвиги, та є прикладом для малечі. Втіленням хоробрості і незламності духу є козак Северин та його побратими Максим і Назар, які разом долають злого триголового Змія.

Для школярів у вересні традиційно в театрі показуватимуть виставу-урок з правил протипожежної безпеки «Чарівник 101». У легкій казковій формі актори розповідають юним глядачам, як потрібно поводитись з вогнем, куди звертатись у разі небезпеки, що можна, а що категорично заборонено робити. А для вихованців дитячих садочків лялькарі гратимуть казку-комедію «Веселі ведмежата».

У новому сезоні заплановано ще дві прем’єри: «Принцеса на горошині» і «Легкий слон». Роботу над цими виставами почнуть уже незабаром. Дорослим глядачам у жовтні в ляльковому запропонують нову редакцію гала-концерту «Ляльки-шоу». Традиційно колектив театру готує театралізовані дитячі ранки до Дня Святого Миколая та на Різдвяно-новорічні свята. Ще минулого сезону завершилася робота над зимовою казкою «Мороз-Морозенко». Це проект головного режисера театру Володимира Лісового та художника Володимира Якубовського. Прем’єра казки стане чудовим подарунком для глядачів на Новий рік.

Ольга Трач