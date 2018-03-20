Вар’яти з Тернопільщини написали сценарій фільму про секс

20/03/2018 Розмір тексту:

Сергій Притула, Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, Володимир Ковцун та Віталій Тильний працювали над сценарієм фільму “Секс і нічого особистого”, який вийде в український кінопрокат в 2019 році на День святого Валентина. А для Сергія Притули це ще й акторський дебют у повному метрі.

Авторська група “Вар’ятів” – самопишучі актори, які протягом вже восьми років кожного місяця видають нову програму для “Вар’яти-шоу”. Саме завдяки тому, що хлопці знаходяться в постійному творчому процесі, до них звертаються за сценаріями телесеріалів та скетч-шоу. Проте сценарій повнометражного фільму – це перший подібний досвід, пише Ukrainian People.

Гумористи працювали над адаптацією популярного канадського формату “My Awkward Sexual Adventure”, де головний герой спочатку розлучається зі своєю дівчиною через те, що, за її словами, він – повний нездара в ліжку, а потім знайомиться зі стриптизеркою, яка має його навчити усім сексуальним тонкощам.

“Сюжет повинен бути оригінальним, хоча в наш час знайти власне ту «родзинку» дуже важко… Простіше подати той самий смак під іншим соусом, і все заграє новими барвами, – говорить автор сценарію та актор “Вар’яти-шоу” Володимир Ковцун. – Все зроблено за класикою жанру: головний герой з невеличким «недоліком», але якого полюбить глядач і буде співчувати; головна героїня вже з більшим «недоліком», яка також буде цікава і закохає в себе глядача. Багато цікавих другорядних ролей, несподіваний кінець, секс, ну і звичайно, гумор – куди ж без нього?”

Очільник “Вар’ятів” Сергій Притула зіграє у фільмі друга головного героя. За словами Притули, його персонаж – це роль другого плану, присутність якого в сюжеті хоч і не основна, але важлива. Нещодавно в Сергія відбувся перший знімальний день. “Ще один особливий день у житті. Перший крок у нову еру. Перший день зйомок у повнометражному фільмі. Перший дубль у кіно”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Фільм режисера Ольги Ряшиної “Секс і нічого особистого” створено за фінансової підтримки Держкіно і вийде в український кінопрокат вже наступного року на День святого Валентина.

Джерело: Експрес