Вартість проїзду у тернопільських тролейбусах може становити 4 гривні?

22/12/2016 Розмір тексту:

В Україні зросли тарифи на електроенергію для міського електричного транспорту, в тому й числі для комунального підприємства “Тернопільелектротранс”.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомляє, що вони внесли зміни у постанову «Про затвердження тарифів на електричну енергію для дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», релігійних організацій та міського електричного транспорту».

Відтак вони встановлюють окремий тариф на електроенергію для міського електричного транспорту, зокрема КП «Тернопільелектротранс», пише Галас.

Як пояснює директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх, наразі нової ціни на електроенергію, яка буде діяти для підприємства з 1 січня 2017 року, вони не знають. Проте уже зараз підприємство оплачує за електроенергію за ціною 1,59 коп. за кВт, при цьому у вартості проїзду в тролейбусі у Тернополі, яка діє зараз, була закладена ціна 0,46 коп. за кВт.

Цими днями підприємство проводить попередні розрахунки вартість проїзду у тролейбусі і за умови, що усі 100% пасажирів оплачуватимуть за проїзд, то вартість проїзду має становити не менше 4 грн. 13 коп. Це лише попередні розрахунки. Відтак говорити про підняття вартості проїзду у тролейбусах міста – рано.

Тим часом професійні спілки електротраспорту всієї України звернулися до уряду та Верховної Ради з вимогою врегулювати це питання, щоб запобігти підвищенню тарифів на проїзд у електричному транспорті.

Нагадаємо, наразі вартість проїзду у тернопільських тролейбусах становить 2 гривні.