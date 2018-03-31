Вантажний потяг роз’їхав чоловіка, який сидів на пероні, звісивши ноги

31/03/2018 Розмір тексту:

66-річний житель Зборівського району потрапив під вантажний потяг.

Постраждалого доправили до лікарні з травматичною ампутацією нижньої лівої кінцівки та відкритою черепно-мозковою травмою голови, повідомляє tenews.org.ua.

З’ясувалося що чоловік сидів на пероні, звісивши ноги на колію, помітивши це водій вантажного потяга застосував екстренне гальмування, та було пізно. Нещасного зразу ж доставили до лікарні, про те травми були несумісні з життям, чоловік помер в ренімаційному відділенні.