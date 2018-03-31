Вантажний потяг роз’їхав чоловіка, який сидів на пероні, звісивши ноги

31/03/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

66-річний житель Зборівського району потрапив під вантажний потяг.

Постраждалого доправили до лікарні з травматичною ампутацією нижньої лівої кінцівки та відкритою черепно-мозковою травмою голови, повідомляє tenews.org.ua.

З’ясувалося що чоловік сидів на пероні, звісивши ноги на колію, помітивши це водій вантажного потяга застосував екстренне гальмування, та було пізно. Нещасного зразу ж доставили до лікарні, про те травми були несумісні з життям, чоловік помер в ренімаційному відділенні.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи даремними були жертви Героїв Небесної сотні?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,344 / 11.42m