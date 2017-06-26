Вандали вже приклали руку до щойно відремонтованого пішохідного мосту. ФОТО

26/06/2017 Розмір тексту:

22 червня в Тернополі відкрили пішохідний міст над залізничною колією.

Проте, сьогодні там вже можна побачити нецензурні слова та написи, повідомляє Доба.

Нагадаємо, що іншу частину мосту ще ремонтують, проте виконання робіт не перешкоджає мешканцям міста повноцінно користуватися мостом.

До слова, сходи пофарбовані червоною бітумною фарбою, що захищає їх від руйнування та допомагає пішоходам бути більш уважнішими.