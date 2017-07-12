Вандали уже споганили оновлений міст, який мають відкрити у День міста. ФОТО

11/07/2017 Розмір тексту:

Нецензурні написи і хуліганське графіті уже «прикрашають» міст, відкриття якого запланували до Дня Тернополя, тобто 28 серпня.

Нагадаємо, рішення про ремонт пішохідного моста через залізничну колію станції «Тернопіль» – від Привокзальної площі до вулиці Вояків дивізії «Галичина» – ухвалили у кінці березня. У квітні там усе й перекрили. Планували, що закритим для пішоходів той прохід буде упродовж місяця. Проте перші пішоходи там змогли пройти аж 22 червня. Адже під час робіт виявилося, що конструкція набагато більше пошкоджена. Спершу планували вкластися у суму до 200 тисяч гривень, а пізніше змушені були виділяти гроші додатково. Врешті і дату остаточного завершення реконструкції перенесли на кінець серпня. Втім, дехто із тернополян таких зусиль не оцінив, пише Терен.

Як видно на фото, сходи – брудні. Видається, що там уже хтось у туалет сходив. Окрім того, і на сходах, і на пластиковому накритті – купа різних написів, навіть нецензурних. Прибиральники навіть не роблять зусиль змити це. Скажімо, двірник, якого застали сьогодні, 11 липня, змітав увесь порох і сміття просто із мосту за паркан залізниці, на дерева і траву.

До речі, майстри якраз почали готувати до фарбування сходи на тій частині мосту, що закінчується на перехресті Шопена-Паркова-Малишка. Попередньо робітники побілили там бетонні кріплення, які довелося серйозно підсилювати. І от на білому і чистому тлі днями уже «відзначилися» хулігани…