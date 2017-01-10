Вандали продовжують коїти свої чорні справи

10/01/2017 0
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У Кременці невідомі, в ніч з 7 на 8 січня, знищили алею туй, висаджену на вул. Льотчиків-Визволителів.

Як повідомили у прес-службі мерії, 50 деревець висадили, в рамках проведення щорічної акції “За чисте довкілля”, працівники КП “Кременець благоустрій” висадили 50 туй.

«Не довго вони милували око кременчан, адже насадження було знищено невідомими. Постає одне запитання: “Кому заважали ці саджанці?”, – йдеться в повідомленні  міської ради. – Ми прагнемо членства у Євросоюзі, хочемо жити, як європейці, але там жодному громадянину не соромно за своє місто, вони гордяться ним. Ми маємо брати з них приклад, тож давайте будувати Європу в Україні, починаючи з міста, де проживаємо, та із самих себе».

Джерело: Тернополяни

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