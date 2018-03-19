Вандалам, котрі поламали деревця в парку, “світить” три роки тюрми
19/03/2018 0
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До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна – частина 1 статті 194 ККУ. Причиною став випадок у парку «Топільче», де невідома особа поламала саджанці дерев.
Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що зламано десять дерев вартість яких становить чотири тисячі гривень.
Поліцейські вживають заходів з метою встановлення осіб, причетних до злочину та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Санкції інкримінованої статті передбачають позбавлення волі терміном до трьох років, повідомляють у поліції.
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