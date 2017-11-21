Вадим Боярський: Ніхто не позбавляє працівників освіти права на отримання житлової субсидії

21/11/2017 Розмір тексту:

У зв’язку з тим, що у ЗМІ почали ширитися чутки про те, що працівники освіти в області залишаються без субсидій і зумовлено це деякими нововведеннями, директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Вадим Боярський роз’яснив усі нюанси.

За його словами, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

«Відповідно до п. 14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців, і розраховується на неопалювальний та опалювальний сезон», – пояснює Вадим Боярський.

Водночас, він додає, що Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 №609 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до Положення, яким передбачено, що для призначення субсидій сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів за два квартали, що передують місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається субсидія.

«З огляду на те, у разі звернення у жовтні поточного року за призначенням субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (або перепризначенням на опалювальний сезон) до середньомісячного сукупного доходу педагогічного працівника будуть враховані доходи за перший – другий квартали поточного року, у листопаді поточного року – за другий – третій квартали поточного року. Виходячи із зазначеного, рекомендуємо педагогічним працівникам для врахування доходів за другий – третій квартали поточного року звернутися до органів соціального захисту населення з заявою про призначення житлової субсидії у листопаді поточного року», – наголошує Вадим Боярський.