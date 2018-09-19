В жителя Тернопільщини виявили гранату

19/09/2018 Розмір тексту:

В рамках проведення спеціальної операції, направленої на попередження незаконного обігу зброї та боєприпасів, працівники поліції Тернопільщини продовжують вилучати у мешканців краю небезпечні предмети.

Оперативну інформацію, що житель одного з сіл може зберігати небезпечні предмети отримали працівники Теребовлянського відділу поліції. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного працівники поліції виявили та вилучили предмети схожі на гранату«Ф-1» та димову шашку.

Вилучені боєприпаси поліцейські направили на експертизу до Тернопільського наукового дослідного експертно-криміналістичного центру. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ч.1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що згідно чинного законодавства особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, звільняється від кримінальної відповідальності.