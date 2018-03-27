В яких будинках Тернополя цього року замінять інженерні мережі. Список

27/03/2018 Розмір тексту:

У титульному списку житлового фонду Тернополя на 2018 рік передбачено проведення капітального ремонту і заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж та елементів обладнання щонайменше на 90 об’єктах.

Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, на проведення цих робіт у 2018 році передбачено 1,5 млн. грн. За ці кошти заплановано здійснити заміну та ремонт інженерних мереж холодного водопостачання, електрики та тепломереж.

Холодне водопостачання:

вул. Тарнавського, 12

вул. Руська, 23

вул. Макаренка. 2

вул. Будного, 30

вул. Макаренка, 6

вул. Макаренка, 8

вул.Лепкого, 5

пр. Ст. Бандери, 88

вул. Транспортна, 8

вул. Бр.Бойчуків, 9

вул. 15 Квітня, 5

вул. Бр.Бойчуків, 11

вул. Бр.Бойчуків, 13

пр. Злуки, 1

вул. Чумацька, 37

вул. Чумацька, 37а

вул. Кн. Острозького, 1

вул. Кн.Острозького, 7

пр. Злуки, 29

вул. Винниченка, 11

вул. Винниченка, 13

вул. Кн. Острозького, 29

вул. Фабрична, 3

вул. Транспортна, 7

вул. Транспортна, 10

вул. Замкова, 3

вул. Ген. Тарнавського, 16

вул. Ген. Тарнавського, 10

вул. Вербицького, 6

вул. Збаразька, 35

вул. Замкова, 5

вул. Миру, 2

вул. Миру, 3

вул. Симоненка, 2

вул. Миру, 3а

вул. Миру, 1а

вул. Живова, 14

вул. Руська, 14

вул. Київська, 3

вул. Київська, 10

вул. Родини Барвінських, 12

вул. Петлюри, 10

вул. 15 Квітня, 8

вул. Карпенка, 23

вул.Миру, 11а

вул. Пушкіна, 1

вул. 15 Квітня, 31

пр. Злуки, 2

вул. Галицька, 41

вул. Л. Курбаса, 9

вул.В.Великого, 7

пр. Злуки, 43

вул. Галицька, 37

пр. Злуки, 41

вул. Карпенка, 20

вул. Глиняна, 1

пр. Ст.Бандери, 1

пр. Ст.Бандери, 20

пр. Ст.Бандери, 19

пр. .Злуки, 11

Електрика:

вул. Транспортна, 7

вул. Тарнавського, 1

вул. Макаренка, 6

вул. Текстильна, 14

вул. Коперніка, 17

вул. Вербицького, 6

вул. Коновальця, 18

вул. Симоненка, 6

вул. Грушевського, 1

вул. Винниченка, 9

вул. Мазепи, 2

вул. Миру, 3а

вул. Карпенка, 18

вул. Дружби, 9

вул. Петриківська, 25

вул. Кн.Острозького, 7

вул. Мстислава, 1

вул. 15 квітня, 21

вул. Симоненка, 2

вул. Петлюри, 2

вул. Петлюри, 4

вул. Л. Українки, 13

вул. Л. Українки, 15

вул. Вербицького, 4

вул. Лепкого, 9

вул. В.Великого, 3

вул.15 Квітня, 15

вул. Л.Курбаса, 4

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