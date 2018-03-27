В яких будинках Тернополя цього року замінять інженерні мережі. Список
27/03/2018 0
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У титульному списку житлового фонду Тернополя на 2018 рік передбачено проведення капітального ремонту і заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж та елементів обладнання щонайменше на 90 об’єктах.
Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, на проведення цих робіт у 2018 році передбачено 1,5 млн. грн. За ці кошти заплановано здійснити заміну та ремонт інженерних мереж холодного водопостачання, електрики та тепломереж.
Холодне водопостачання:
- вул. Тарнавського, 12
- вул. Руська, 23
- вул. Макаренка. 2
- вул. Будного, 30
- вул. Макаренка, 6
- вул. Макаренка, 8
- вул.Лепкого, 5
- пр. Ст. Бандери, 88
- вул. Транспортна, 8
- вул. Бр.Бойчуків, 9
- вул. 15 Квітня, 5
- вул. Бр.Бойчуків, 11
- вул. Бр.Бойчуків, 13
- пр. Злуки, 1
- вул. Чумацька, 37
- вул. Чумацька, 37а
- вул. Кн. Острозького, 1
- вул. Кн.Острозького, 7
- пр. Злуки, 29
- вул. Винниченка, 11
- вул. Винниченка, 13
- вул. Кн. Острозького, 29
- вул. Фабрична, 3
- вул. Транспортна, 7
- вул. Транспортна, 10
- вул. Замкова, 3
- вул. Ген. Тарнавського, 16
- вул. Ген. Тарнавського, 10
- вул. Вербицького, 6
- вул. Збаразька, 35
- вул. Замкова, 5
- вул. Миру, 2
- вул. Миру, 3
- вул. Симоненка, 2
- вул. Миру, 3а
- вул. Миру, 1а
- вул. Живова, 14
- вул. Руська, 14
- вул. Київська, 3
- вул. Київська, 10
- вул. Родини Барвінських, 12
- вул. Петлюри, 10
- вул. 15 Квітня, 8
- вул. Карпенка, 23
- вул.Миру, 11а
- вул. Пушкіна, 1
- вул. 15 Квітня, 31
- пр. Злуки, 2
- вул. Галицька, 41
- вул. Л. Курбаса, 9
- вул.В.Великого, 7
- пр. Злуки, 43
- вул. Галицька, 37
- пр. Злуки, 41
- вул. Карпенка, 20
- вул. Глиняна, 1
- пр. Ст.Бандери, 1
- пр. Ст.Бандери, 20
- пр. Ст.Бандери, 19
- пр. .Злуки, 11
Електрика:
- вул. Транспортна, 7
- вул. Тарнавського, 1
- вул. Макаренка, 6
- вул. Текстильна, 14
- вул. Коперніка, 17
- вул. Вербицького, 6
- вул. Коновальця, 18
- вул. Симоненка, 6
- вул. Грушевського, 1
- вул. Винниченка, 9
- вул. Мазепи, 2
- вул. Миру, 3а
- вул. Карпенка, 18
- вул. Дружби, 9
- вул. Петриківська, 25
- вул. Кн.Острозького, 7
- вул. Мстислава, 1
- вул. 15 квітня, 21
- вул. Симоненка, 2
- вул. Петлюри, 2
- вул. Петлюри, 4
- вул. Л. Українки, 13
- вул. Л. Українки, 15
- вул. Вербицького, 4
- вул. Лепкого, 9
- вул. В.Великого, 3
- вул.15 Квітня, 15
- вул. Л.Курбаса, 4
Тепломережі
- бул. Д. Галицького, 6
- пр. Злуки, 39
- пр. Злуки, 9
- вул. Б.Лепкого, 6
- вул. Корольова, 6
- вул. В.Великого, 5
- вул. Зелена, 30
- вул. Збаразька, 35, 37
- вул. Б.Лепкого, 10
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