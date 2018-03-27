В яких будинках Тернополя цього року замінять інженерні мережі. Список

27/03/2018 0
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У титульному списку житлового фонду Тернополя на 2018 рік передбачено проведення капітального ремонту і заміни внутрішньобудинкових інженерних мереж та елементів обладнання щонайменше на 90 об’єктах.

Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, на проведення цих робіт у 2018 році передбачено 1,5 млн. грн. За ці кошти заплановано здійснити заміну та ремонт інженерних мереж холодного водопостачання, електрики та тепломереж.

Холодне водопостачання:

  • вул. Тарнавського, 12
  • вул. Руська, 23
  • вул. Макаренка. 2
  • вул. Будного, 30
  • вул. Макаренка, 6
  • вул. Макаренка, 8
  • вул.Лепкого, 5
  • пр. Ст. Бандери, 88
  • вул. Транспортна, 8
  • вул. Бр.Бойчуків, 9
  • вул. 15 Квітня, 5
  • вул. Бр.Бойчуків, 11
  • вул. Бр.Бойчуків, 13
  • пр. Злуки, 1
  • вул. Чумацька, 37
  • вул. Чумацька, 37а
  • вул. Кн. Острозького, 1
  • вул. Кн.Острозького, 7
  • пр. Злуки, 29
  • вул. Винниченка, 11
  • вул. Винниченка, 13
  • вул. Кн. Острозького, 29
  • вул. Фабрична, 3
  • вул. Транспортна, 7
  • вул. Транспортна, 10
  • вул. Замкова, 3
  • вул. Ген. Тарнавського, 16
  • вул. Ген. Тарнавського, 10
  • вул. Вербицького, 6
  • вул. Збаразька, 35
  • вул. Замкова, 5
  • вул. Миру, 2
  • вул. Миру, 3
  • вул. Симоненка, 2
  • вул. Миру, 3а
  • вул. Миру, 1а
  • вул. Живова, 14
  • вул. Руська, 14
  • вул. Київська, 3
  • вул. Київська, 10
  • вул. Родини Барвінських, 12
  • вул. Петлюри, 10
  • вул. 15 Квітня, 8
  • вул. Карпенка, 23
  • вул.Миру, 11а
  • вул. Пушкіна, 1
  • вул. 15 Квітня, 31
  • пр. Злуки, 2
  • вул. Галицька, 41
  • вул. Л. Курбаса, 9
  • вул.В.Великого, 7
  • пр. Злуки, 43
  • вул. Галицька, 37
  • пр. Злуки, 41
  • вул. Карпенка, 20
  • вул. Глиняна, 1
  • пр. Ст.Бандери, 1
  • пр. Ст.Бандери, 20
  • пр. Ст.Бандери, 19
  • пр. .Злуки, 11

Електрика:

  • вул. Транспортна, 7
  • вул. Тарнавського, 1
  • вул. Макаренка, 6
  • вул. Текстильна, 14
  • вул. Коперніка, 17
  • вул. Вербицького, 6
  • вул. Коновальця, 18
  • вул. Симоненка, 6
  • вул. Грушевського, 1
  • вул. Винниченка, 9
  • вул. Мазепи, 2
  • вул. Миру, 3а
  • вул. Карпенка, 18
  • вул. Дружби, 9
  • вул. Петриківська, 25
  • вул. Кн.Острозького, 7
  • вул. Мстислава, 1
  • вул. 15 квітня, 21
  • вул. Симоненка, 2
  • вул. Петлюри, 2
  • вул. Петлюри, 4
  • вул. Л. Українки, 13
  • вул. Л. Українки, 15
  • вул. Вербицького, 4
  • вул. Лепкого, 9
  • вул. В.Великого, 3
  • вул.15 Квітня, 15
  • вул. Л.Курбаса, 4

Тепломережі

  • бул. Д. Галицького, 6
  • пр. Злуки, 39
  • пр. Злуки, 9
  • вул. Б.Лепкого, 6
  • вул. Корольова, 6
  • вул. В.Великого, 5
  • вул. Зелена, 30
  • вул. Збаразька, 35, 37
  • вул. Б.Лепкого, 10
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