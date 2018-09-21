В управлінні ЖКГ розповіли, чим особливі дерева, які висадили на вул. Чорновола

21/09/2018 Розмір тексту:

Реконструкція вулиці Чорновола у Тернополі на завершальному етапі. Зокрема, там висаджують червонолисті клени, а працівники облуговуючих організацій фарбують вхідні двері до під’їздів, які розташовані поруч та облаштовують водостічні труби.

«Корінь червонолистих кленів не має здатності до розгалуження, відтак не пошкоджуватиме дорожнє покриття та фасади будинки. А також ці червоні насадження є більш урбанізовані та прекрасно поєднуватимуться з кольором бруківки та велодоріжки, що створить особливу атмосферу на даній вулиці», – розповідає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський.

До слова, минулого року червонолисті клени були висаджені на вулиці Сагайдачного.