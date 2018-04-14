В університетській лікарні був “аврал”: врятували чотирьох умовно-потерпілих. ФОТО

14/04/2018 Розмір тексту:

13 квітня на базі Тернопільської університетської лікарні, на вул. Клінічна, 1, силами Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області проведено тактико-спеціальне навчання, організоване з метою тренування особового складу пожежно-рятувальної служби щодо ліквідації пожеж та проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах з масовим перебуванням людей, а також вдосконалення взаємодії між підрозділами Управління ДСНС та іншими оперативними службами міста.

У заході взяли участь 24 чол. особового складу та 9 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки, повідомляють в Управлінні ДСНС.

За легендою навчань, внаслідок короткого замикання електромережі в одній з палат на третьому поверсі терапевтичного корпусу Тернопільської університетської лікарні виникла пожежа.

На час прибуття вогнеборців її площа становила близько 70 м.кв. Вогонь швидко набирав обертів, існувала загроза його розповсюдження на інші приміщення установи.

У ході навчань відпрацьовано дії персоналу медичного закладу, щодо своєчасного оповіщення про пожежу, евакуації відвідувачів та хворих, забезпечення збереження матеріальних цінностей та запобігання поширенню вогню.

Під час тренувальної операції співробітники ДСНС здійснили розвідку та врятували із задимленого середовища чотирьох умовно-потерпілих. Всіх їх передано працівникам швидкої допомоги. Для рятування людей залучалась пожежна автодрабина. Одночасно з пошуково-рятувальними роботами, вогнеборці, провели бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній та в складі п’яти ланок газодимозахисної служби здійснили локалізацію та подальшу ліквідацію умовної пожежі.