В Україні необхідно скасувати будь-яке оподаткування грошових переказів трудівників з-за кордону, – Михайло Головко
На думку свободівця, відсутність оподаткування та допомога з боку держави стимулюватиме заробітчан до відкриття власної справи.
Таким чином, вдасться поступово повернути трудових мігрантів в Україну.
Актуальності таке соціальне явище як трудові мігранти набуло після розпаду Радянського Союзу, на початку 90–х рр. Особливого поширення «заробітчанський» рух набув в Західній Україні, у тому числі в Тернопільській області.
«Нині трудові міграції є масовим і соціально значущим явищем, що позначається на демографічній ситуації, ринку праці, соціально-економічному розвитку, добробуті громадян, соціальному розшаруванні, сімейних відносинах і вихованні дітей, має вагомі психологічні, світоглядні, культурні наслідки», – підкреслив народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.
Згідно з даними Міжнародної організації з міграції в Україні, понад 70% міжнародних переказів родичі трудових мігрантів витрачають на поточні побутові потреби, 26% – на придбання товарів тривалого вжитку, і лише 3% – на відкриття власного бізнесу.
«В Україні необхідно скасувати будь-яке оподаткування грошових переказів трудівників з-за кордону. Більше того не повинні оподатковуватись фінансові кошти громадян України – трудових мігрантів, які заробили їх в іноземних країнах та інвестували в економіку України у вигляді підприємницького або фінансового капіталу. Громадяни повинні отримати при цьому податкові пільги, щоб мати можливість розвинути власний бізнес. Адже коли українець привіз гроші з-за кордону і відкрив власний бізнес, а держава йому при цьому допомогла, то він уже не хотітиме виїжджати на заробітки», – підсумував нардеп Михайло Головко.
Додати свій коментар
Головні новини
- В Україні необхідно скасувати будь-яке оподаткування грошових переказів трудівників з-за кордону, – Михайло Головко
- «Ми не бачили ще такого депутата Верховної Ради», – громади сіл Стінка, Млинки, Космирин та Набережна
- Другий рік поспіль «Бучачагрохлібпром» залишається незмінним спонсором волейбольної команди «Галичанка»
- У Тернополі спіймали чергового таксиста-наркомана
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...