В учасників заворушень під міськрадою поліція вилучила два газових балончики і ніж

03/06/2017 Розмір тексту:

Близько двохсот правоохоронців стежили за громадським порядком під час проведення сесії Тернопільської міської ради.

Працівники ГУНП, патрульної поліції, бійці спецроти “Тернопіль” та представники інших силових структур робили усе можливе, аби все пройшло без порушень, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

В’їзд на вулицю Листопадову ще до проведення сесії перекрили. Кінологи та вибухотехніки усіх перевіряли металошукачем на наявність заборонених небезпечних предметів. У ході цих запобіжних заходів поліцейські вилучили два газових балончики та ніж.

У моменти загострення конфлікту втручалися працівники поліції і припиняли його. Правоохоронці не допустили біля стін міської ради масових заворушень.