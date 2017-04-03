В Тернополі зупинили автомобіль-двійник

03/04/2017 0
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Автомобіль Renalt Logan, який порушив ПДР, інспектори виявили 2 квітня, близько 22-ї години на вулиці 15 Квітня.

«При перевірці документів у нас виникла підозра, що це автомобіль-двійник, адже транспортний засіб аналогічної марки і з таким же номерним знаком, зараз перебуває на арештмайданчику за причетність до ДТП», – розповідає інспектор патрульної поліції.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

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