В Тернополі зупинили автомобіль-двійник

03/04/2017 Розмір тексту:

Автомобіль Renalt Logan, який порушив ПДР, інспектори виявили 2 квітня, близько 22-ї години на вулиці 15 Квітня.

«При перевірці документів у нас виникла підозра, що це автомобіль-двійник, адже транспортний засіб аналогічної марки і з таким же номерним знаком, зараз перебуває на арештмайданчику за причетність до ДТП», – розповідає інспектор патрульної поліції.