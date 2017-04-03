В Тернополі зупинили автомобіль-двійник
03/04/2017 0
Розмір тексту:
Автомобіль Renalt Logan, який порушив ПДР, інспектори виявили 2 квітня, близько 22-ї години на вулиці 15 Квітня.
«При перевірці документів у нас виникла підозра, що це автомобіль-двійник, адже транспортний засіб аналогічної марки і з таким же номерним знаком, зараз перебуває на арештмайданчику за причетність до ДТП», – розповідає інспектор патрульної поліції.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Network administrator
Водій