В Тернополі знов знімають колеса з автомобілів, як у “бурхливі” 90-ті. ФОТО
26/01/2017 0
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Злодії познімали колеса з автомобілів у Тернополі на вулицях Фабричній та на проспекті Злуки вночі 24 січня.
“Ось таке застала зі своїм авто… слів нема… автівки лежать просто на пузі…всередині все зламано, поламані замки”, написав автор у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”.
Також тернополянин написав, що на проспекті Злуки з бусом зробили те ж саме.
Автор закликає водіїв бути обережним та стежити за своїми автівками, повідомляє сайт Терноград.
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