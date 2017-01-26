В Тернополі знов знімають колеса з автомобілів, як у “бурхливі” 90-ті. ФОТО

26/01/2017 Розмір тексту:

Злодії познімали колеса з автомобілів у Тернополі на вулицях Фабричній та на проспекті Злуки вночі 24 січня.

“Ось таке застала зі своїм авто… слів нема… автівки лежать просто на пузі…всередині все зламано, поламані замки”, написав автор у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”.

Також тернополянин написав, що на проспекті Злуки з бусом зробили те ж саме.

Автор закликає водіїв бути обережним та стежити за своїми автівками, повідомляє сайт Терноград.