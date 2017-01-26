В Тернополі знов знімають колеса з автомобілів, як у “бурхливі” 90-ті. ФОТО

26/01/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Злодії познімали колеса з автомобілів у Тернополі на вулицях Фабричній та на проспекті Злуки вночі 24 січня.

“Ось таке застала зі своїм авто… слів нема… автівки лежать просто на пузі…всередині все зламано, поламані замки”, написав автор у спільноті “Від Тарнополя до Тернополя”.

Також тернополянин написав, що на проспекті Злуки з бусом зробили те ж саме.

Автор закликає водіїв бути обережним та стежити за своїми автівками, повідомляє сайт Терноград.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...
Онколог
Ux-дизайнер
Sys admin
Заступник головного бухгалтера
Продавець в кіоск

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,280 / 9.5m