В Тернополі знов рекламують наркотики. ФОТО
Недавно у Тернополі затримали групу наркоторговців, яка рекламувала себе трафаретними написами на фасадах будинків.
Втім, з’явилися нові оголошення. Якщо в попередніх йшлося про “сладості”, то тепер про “кладікі”.
Про це в Фейсбуці повідомив тернополянин Олег Різник.
“Кажуть, сладості закрили, шоб на їх місце прийшли кладдікі”, – написав він під розміщеним фото.
Що цікаво, напис зроблено на офісі банку, на що звернули увагу тернополяни в коментарях.
Вже через деякий прес-секретар “Приватбанку” Олександр Жильцов повідомив, що напис усунуто, розмістивши підтверджуюче фото.
На жаль, комунальні служби міста на стільки оперативно не справляються і оголошення, в яких рекламують наркотики, тривалий час красуються на фасадах будинків.
Джерело: 0352.ua
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