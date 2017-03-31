В Тернополі знов рекламують наркотики. ФОТО

31/03/2017 Розмір тексту:

Недавно у Тернополі затримали групу наркоторговців, яка рекламувала себе трафаретними написами на фасадах будинків.

Втім, з’явилися нові оголошення. Якщо в попередніх йшлося про “сладості”, то тепер про “кладікі”.

Про це в Фейсбуці повідомив тернополянин Олег Різник.

“Кажуть, сладості закрили, шоб на їх місце прийшли кладдікі”, – написав він під розміщеним фото.

Що цікаво, напис зроблено на офісі банку, на що звернули увагу тернополяни в коментарях.

Вже через деякий прес-секретар “Приватбанку” Олександр Жильцов повідомив, що напис усунуто, розмістивши підтверджуюче фото.

На жаль, комунальні служби міста на стільки оперативно не справляються і оголошення, в яких рекламують наркотики, тривалий час красуються на фасадах будинків.

Джерело: 0352.ua