В Тернополі знайшли “Мерседес”, який мав би бути “Пежо”

08/03/2017 0
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На вулиці Об’їзній увагу патрульних привернув автомобіль Mercedes-Benz, який здійснював небезпечні маневри, сьогодні, близько 18-ї години.

Інспектори зупинили його, щоб перевірити документи. Однак з’ясувалося, що за вказаною серією зареєстроване авто іншої марки, а саме Peugeot.

«Автомобіль я придбав лише 4 місяці тому, уяви не мав про те, що з документами не все гаразд», – виправдовувався водій.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну супроводили транспортний засіб до відділку поліції, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

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