В Тернополі знайшли “Мерседес”, який мав би бути “Пежо”
08/03/2017 0
Розмір тексту:
На вулиці Об’їзній увагу патрульних привернув автомобіль Mercedes-Benz, який здійснював небезпечні маневри, сьогодні, близько 18-ї години.
Інспектори зупинили його, щоб перевірити документи. Однак з’ясувалося, що за вказаною серією зареєстроване авто іншої марки, а саме Peugeot.
«Автомобіль я придбав лише 4 місяці тому, уяви не мав про те, що з документами не все гаразд», – виправдовувався водій.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну супроводили транспортний засіб до відділку поліції, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Інспектор з кадрів
Керівник