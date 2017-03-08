В Тернополі знайшли “Мерседес”, який мав би бути “Пежо”

Інспектори зупинили його, щоб перевірити документи. Однак з’ясувалося, що за вказаною серією зареєстроване авто іншої марки, а саме Peugeot.

«Автомобіль я придбав лише 4 місяці тому, уяви не мав про те, що з документами не все гаразд», – виправдовувався водій.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну супроводили транспортний засіб до відділку поліції, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.