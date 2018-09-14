В Тернополі злодії орудують навіть у лікарнях

14/09/2018 Розмір тексту:

Викрали гроші з лікарняної палати – неприємність трапилася з 55-річною тернополянкою. Жінка перебувала на лікуванні в онкології і натрапила там на злодія.

Пацієнтка залишила сумку з грошима в палаті, а сама пішла на процедури. Повернувшись, зрозуміла що стала жертвою крадія. Зник гаманець, а зним і 3500 гривень. Про неприємність потерпіла повідомила поліцейським.

На жаль, подібні випадки непоодинокі. Зловмисники часто обирають лікувальні заклади об’єктами крадіжок і їх не спиняє той факт, що кошти які вони викрадають необхідні на лікування. Часто крадуть і мобільні телефони.

Правоохоронці просять краян не залишати без нагляду свої особисті речі, без потреби не брати з собою до лікувальних закладів цінностей, або ж добре пильнувати їх.