Злодій-рецидивіст за один день скоїв дві крадіжки

05/01/2018 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції встановили причетність особи до скоєння двох злочинів. Підозрюваний обікрав терноплянин, допоки ті нічого не підозрювали.

Події трапились у четвер, 4 січня. 62-річний місцевий мешканець повідомив, що з підвального приміщення викрали електроінструменти. Зловмисник пошкодив навісний замок та виніс дороговартісне майно.

Ще одна потерпіла втратила свій велотранспорт, який зберігала в легкодоступному місці. Жінка залишила майно в під’їзді багатоповерхівки, а вранці виявила його відсутність.

Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявися житель Тернополя 1986 року народження. Чоловік вже неодноразово попадав поле зору правоохоронців. Підозрюваний у скоєних протиправних діях зізнався.

Крадієві загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.