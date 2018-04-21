В Тернополі затвердили план нового мікрорайону

21/04/2018 Розмір тексту:

На черговій сесії Тернопільської міської ради депутати внесли зміни до бюджету міста на 2018 рік.

Зі слів міського голови Сергія Надала, здійснено перерозподіл видатків між головними розпорядниками коштів, а саме: кошти направляються на поповнення статутного фонду КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» для сплати за газопостачання у неопалювальний сезон та виплати заробітної плати працівникам підприємства, також на оздоровлення дітей учасників АТО у Литві та на розробку нової транспортної мережі у Тернополі.

Під час сесії також було внесено дострокові зміни до Генерального плану Тернополя та до плану зонування території міста. При підготовці даного проекту проводилися громадські слухання та були враховані пропозиції громадськості.

Окрім того, депутатами було затверджено детальний план житлового району «Південний», в якому передбачені території, які раніше були передані під забудову учасникам АТО з інфраструктурою соціально-побутового призначення, нового житлового мікрорайону багатоповерхової забудови з дитячими садками, школами, відпочинковими зонами, а також індустріальний парк.