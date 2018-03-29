В Тернополі затримали неадекватну жінку, яку розшукували у Києві
29/03/2018 0
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Виклик про конфлікт на вулиці Микулинецькій екіпаж отримав близько 16-ї години, 27 березня.
Інспектори негайно прибули за вказаною адресою. Заявник, поскаржився, що його знайома поводився неадекватно та погрожує фізичною розправою йому та його працівникам. Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
Встановивши особу ініціаторки конфлікту, патрульні з’ясували, що 42-річна жінка перебуває в активному розшуку київського відділку поліції за ст. 296 ККУ (хуліганство).
Патрульні затримали громадянку і передали слідчому міського відділку поліції.
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