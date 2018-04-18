В Тернополі виявили “Фольксваген” з перебитим номером кузова

18/04/2018 Розмір тексту:

Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу – кримінальне провадження за цією статтею відкрили правоохоронці Тернопільшини. Перебиті номера кузова автотранспорту зафіксували працівники сервісного центру Тернополя.

Працівники територіального сервісного центру під час перереєстрації автомобіля «ФОЛЬКСВАГЕН ДЖЕТА» виявили невідповідність номера кузова автівки з номером кузова зазначеним у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, повідомляють у поліції.

Експерти на території для огляду транспортних засобів під час огляду автомобіля встановили, що номер кузова даного авто нанесений не в заводських умовах, а “кустарним” методом.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Автомобіль поміщено на спецмайданчик.