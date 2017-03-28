В Тернополі виявили чоловіка, який зник безвісти на Хмельниччині
28/03/2017 0
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Підозрілого громадянина помітили охоронці порядку 27 березня на автовокзалі. Вони підійшли до нього, щоб перевірити особу.
Звіривши пред’явлені документи з базами даних, з’ясувалося, що він перебуває в активному розшуку ГУНП Хмельницької області від 16 березня як безвісти відсутній.
Патрульні доправили чоловіка до відділку поліції і передали слідчому, повідомляють в управлінні патрульної поліції.
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