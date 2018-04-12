В Тернополі викинули у смітник живе цуценя

12/04/2018 0
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Черговий випадок нелюдського поводження з тваринами стався у Тернополі. Живе цуценя замотали скотчем в коробці та викинули в сміттєвий бак.

– Знайшла сьогодні в сміттєвому баку цуцика в коробці, перемотаній скотчем. Шукаю перетримку або дім. Собак смішний, з сіро-зеленими очима і розовим пузом. Дівчинка, – написала ‎Ola Tsushko‎ у “Фейсбуці”.

На цей раз історія мала щасливий кінець: тварину врятували та вже знайшли для неї новий дім.

Джерело: Тернополяни

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