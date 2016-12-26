В Тернополі водій збив патрульного і втік. Автомобіль знайшли біля лісопосадки

26/12/2016 Розмір тексту:

26 грудня, близько 2-ї години ночі, на вулиці Братів Гжицьких водій автомобіля “Volkswagen Golf” наїхав на співробітника роти патрульної служби поліції спеціального призначення “Тернопіль”.

Як повідомили у патрульній поліції, водій втік з місця події.

Патрульні отримали орієнтування на цей транспортний засіб. Під час оперативних дій автомобіль з характерними пошкодженнями виявили у селі Петриків поблизу лісосмуги. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та кінологічну службу.

Спільними зусиллями, по гарячих слідах затримали одного з пасажирів автомобіля. 32-річного чоловіка інспектори доставили в медичний заклад для визначення стану алкогольного сп’яніння. Після цього громадянина доставили до відділку поліції та передали слідчому для з’ясування усіх обставин.