В Тернополі відбувся костюмований новорічний забіг. ФОТО

02/01/2018 Розмір тексту:

30 грудня на набережній Тернопільського ставу відбувся костюмований новорічний забіг. Організатори: Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення спільно з Ternopil runday.

О 10.00 год відбулася розминка учасників, після якої любителі бігу подолали відстань 5 км. Очолив колону голова Тернопільської обласної держаної адміністрації Степан Барна.

Взяли участь у забігу бажаючі різного віку, попередньо заповнивши електронну реєстраційну форму.

Всього Новорічний костюмований забіг Runday зібрав 52 учасника.

Результати серед чоловіків:

І місце – Андрій Слободян.

ІІ місце – Віталій Коломієць.

ІІІ місце – Віталій Мельничук.

Результати серед жінок:

І місце – Ольга Лола.

ІІ місце – Анастасія Ганджа.

ІІІ місце – Наталя Туркула.

Найактивнішим учасником забігу став Олександр Найда, який відвідав найбільшу кількість runday у 2017 році.

Андрій Бородій став найактивнішим волонтером події.

Найбільш юними учасниками спортивної події стали вихованці КДЮСШ №1 та

КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту».

Багато спортсменів були одягнені в новорічні костюми та аксесуари. Організатори відзначили власника найоригінальнішого костюм подарунками від партнерів.

Призери та учасники отримали подарунки від партнерів заходу: ТМ «Ласунка», мережі магазинів «Спортландія», мережі магазинів «Gorgany», «Pingvin», частувало кафе-пекарня «Ringo».