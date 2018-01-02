В Тернополі відбувся костюмований новорічний забіг. ФОТО
30 грудня на набережній Тернопільського ставу відбувся костюмований новорічний забіг. Організатори: Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення спільно з Ternopil runday.
О 10.00 год відбулася розминка учасників, після якої любителі бігу подолали відстань 5 км. Очолив колону голова Тернопільської обласної держаної адміністрації Степан Барна.
Взяли участь у забігу бажаючі різного віку, попередньо заповнивши електронну реєстраційну форму.
Всього Новорічний костюмований забіг Runday зібрав 52 учасника.
Результати серед чоловіків:
І місце – Андрій Слободян.
ІІ місце – Віталій Коломієць.
ІІІ місце – Віталій Мельничук.
Результати серед жінок:
І місце – Ольга Лола.
ІІ місце – Анастасія Ганджа.
ІІІ місце – Наталя Туркула.
Найактивнішим учасником забігу став Олександр Найда, який відвідав найбільшу кількість runday у 2017 році.
Андрій Бородій став найактивнішим волонтером події.
Найбільш юними учасниками спортивної події стали вихованці КДЮСШ №1 та
КЗ «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту».
Багато спортсменів були одягнені в новорічні костюми та аксесуари. Організатори відзначили власника найоригінальнішого костюм подарунками від партнерів.
Призери та учасники отримали подарунки від партнерів заходу: ТМ «Ласунка», мережі магазинів «Спортландія», мережі магазинів «Gorgany», «Pingvin», частувало кафе-пекарня «Ringo».
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