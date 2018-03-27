В Тернополі відбудеться Великодній ярмарок

27/03/2018 Розмір тексту:

Напередодні свята Воскресіння Христового, 4 квітня, у Тернополі розпочне роботу Великодній ярмарок, який триватиме до 15 квітня.

Більше 30-ти митців з Західної України розмістять сувенірну та святкову атрибутику у стилізованих торгівельних будиночках та Театральному майдані та бульварі Тараса Шевченка. А задля відновлення стародавніх традицій під час ярмарку заплановано провести пленер серед мистецьких закладів міста «Розписуємо писанку», фестиваль «Яйце-Райце», цикл майстер-класів «Великдень на порозі», Великодні гаївки «Зав’яжемо вінець» та змагання «Найнайміцніше яйце».

Монтаж локацій та підготовка до ярмарку розпочнеться 27 березня.