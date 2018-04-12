В Тернополі урочисто провели до армії юнаків. ФОТО

12/04/2018 Розмір тексту:

У рамках цьогорічної весняної призовної кампанії, сьогодні 12 квітня, з обласного збірного пункту Тернопільського облвійськкомату урочисто відправлено юнаків до війська. Перші призовники, а їх приблизно 30, вирушили до Києва та навчального центру Збройних Сил України на Львівщину.

Проводжати тернополян до армії рідні, близькі, духовенство, керівництво області й міста та представники громадськості.

– Держава потребує Вашої підтримки. Саме ви, молоді та завзяті, маєте стати опорою нашої Вітчизни. Ви відправляєтеся до війська, щоби навчитися боронити рідну землю. Дякую Вашим батькам за те, що виховали справжніх захисників, – звертаючись до присутніх зазначив військовий комісар Тернопільського обласного військкомату полковник Леонід Нечепорук..

Він також наголосив, що жоден із строковиків не служитиме у районі проведення АТО, а виконуватимуть завдання у пунктах постійної дислокації військових частин, які розташовані за сотні кілометрів від місця конфлікту.

Впродовж квітня-травня, доки триватиме весняний призов, до лав Збройних Сил та інших військових формувань України планується відправити понад 400 мешканців області віком від 20 до 27 років.

Василь Лабай, Західний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України

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