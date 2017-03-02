В Тернополі у під’їзді будинку чоловікові розпороли живіт

02/03/2017 0
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Вчора, 1 березня, близько 16:30 години на вулиці Броварна, 21 у Тернополі  виявили чоловіка з ножовим пораненням просто у під’їзді будинку.

Коли рятувальники прибули на місце події, то виявили чоловіка з колото-різаною раною живота. Пораненого відразу госпіталізував обласну лікарню, повідомляє Терен.

Правоохоронці опитали можливих очевидців та обстежили прилеглу територію на факт виявлення підозрілих осіб. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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