В Тернополі спіймали серійного велосипедного злодія

19/04/2018 Розмір тексту:

З настанням тепла більшість тернополян пересіли на двоколісний транспорт. Однак про заходи безпеки краяни забувають, або ж просто інорують. Аби зекономити час, мешканці обласного центру залишають свої велосипеди в під’їздах на сходових клітках, чи на подвір’ї власного будинку, а вже зранку виявляють їх відсутність.

Від велозлодія потерпіла жителька Тернополя потерпіла від рук крадія. Вона залишила двоколісник без засобів захисту у дворі будинку. Уночі транспорт зник.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець. Чоловік вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини, однак на шлях виправлення не став, продовжив незаконний заробіток. Викрадене майно продав, а кошти витратив на власні потреби.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.