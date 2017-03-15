В Тернополі спіймали нелюда, який грабував на вулиці дітей

15/03/2017 Розмір тексту:

Впродовж тижня у Тернополі двоє школярів посеред білого дня на безлюдній вулиці стали жертвами грабіжника, який поцупив у них мобільні телефони.

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, перший випадок трапився 10 березня. Тоді невідомий чоловік відкрито викрав смартфон у 12-річного хлопчика. Через два дні, 12 березня, від дій цього ж зловмисника потерпіла 9-річна дівчинка. Дитина йшла вулицею додому й розмовляла по телефону з мамою. Лиходій підбіг раптово, вихопив з рук школярки телефон і втік.

Хтозна чи зупинився б зловмисник, спробувавши вже двічі такої легкої наживи, але його особу оперативно встановили тернопільські розшуківці. А вчора, 14 березня, 23-річний грабіжник був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, – про це повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк.

Раніше молодика вже притягували до відповідальності за дрібні крадіжки, цього ж разу інкримінують частину 2 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж вчинений повторно.

Підозрюваний у скоєному зізнався й розповів, що вибирав у жертви беззахисних дітей, аби легко розжитися грошима. Мобільні телефони школярів він здав у ломбард практично за безцінь. За один зі смартфоніввиручив 200, за інший – 150 гривень. Готівку витратив на власні потреби.

Грабіжнику загрожує щонайменше чотири роки ув’язнення. Міру покарання йому визначить суд, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.