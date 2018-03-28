В Тернополі спіймали нелегала з Конго

28/03/2018 Розмір тексту:

Під час спільного відпрацювання з працівниками міграційної служби патрульні виявили громадянина республіки Конго. З’ясувалося, що він порушив міграційне законодавство і перебуває на території України незаконно.

На нелегала на склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.