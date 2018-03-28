В Тернополі спіймали нелегала з Конго

28/03/2018 0
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Під час спільного відпрацювання з працівниками міграційної служби патрульні виявили громадянина республіки Конго. З’ясувалося, що він порушив міграційне законодавство і перебуває на території України незаконно.

На нелегала на склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 203 КУпАП (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України), повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Нагадаємо, операція «Мігрант» нa Тернопільщині триває з 5 лютого. П’ятнaдцять днів тривaв її підготовчий етaп, a з 21 лютого поліцейські спільно зі співробітникaми мігрaційної розпочaли прaктичні зaходи. Метою профілактичного відпрацювання є контроль за виконанням законодавства в міграційній сфері, виявлення фактів незаконного перебування на території області іноземців або осіб без громадянства, а також попередження інших правопорушень.

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