В Тернополі спіймали неадеквата, який кидався під автомобілі

15/03/2017 0
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Перехожі зателефонували на службу 102 і повідомили про нетверезого чоловіка, який зухвало поводиться. Подія трапилася 13 березня, близько 23-ї години.

Прибувши на місце події, на перехресті вулиць Живова-Шептицького, інспектори виявили чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння, який кидався під колеса автомобілів. Даного громадянина охоронці порядку доправили до медзакладу для визначення стану алкогольного сп’яніння. Однак від освідування він відмовився, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

Після того, патрульні відвезли його до відділку поліції і винесли постанову за ст.178 КУпАП – поява у громадському місці у п’яному вигляді.

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