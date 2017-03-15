В Тернополі спіймали неадеквата, який кидався під автомобілі

15/03/2017 Розмір тексту:

Перехожі зателефонували на службу 102 і повідомили про нетверезого чоловіка, який зухвало поводиться. Подія трапилася 13 березня, близько 23-ї години.

Прибувши на місце події, на перехресті вулиць Живова-Шептицького, інспектори виявили чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння, який кидався під колеса автомобілів. Даного громадянина охоронці порядку доправили до медзакладу для визначення стану алкогольного сп’яніння. Однак від освідування він відмовився, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.

