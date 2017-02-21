В Тернополі спіймали двох шахрайок, які виманювали гроші у паломників. ВІДЕО

21/02/2017 Розмір тексту:

Аби приступити до ікони Нерукотворного Спаса, яка з 16-го лютого перебуває у тернопільському Архикатедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, тисячі прочан годинами стоять у черзі. Віряни думають про духовне, правоохоронці у цей час, насамперед, дбають про охорону порядку і безпеки. А для аферистів такий потік паломників – можливість підзаробити. Тому, поліцейські звертають увагу на псевдопотребуючих прохачів, які у цей час на кожному кроці.

Днями у двох жінок – з Хмельницького та Рахова, правоохоронці перевірили достовірність документів, посилаючись на які жінки просили милостиню. Підозри поліцейських підтвердилися – жінки таким способом банально видурювали у людей гроші, повідомляє ІНТБ.

Правоохоронці закликають – будьте обережними із прохачами. Адже, часто ці особи вигадують найрізноманітніші історії, аби розчулити і видурити у вас гроші.

«За час перебування Нерукотворного образу Ісуса Христа суттєвих правопорушень працівниками не виявлено. Прочани поводяться толерантно і виважено. Ніхто не порушує громадського порядку. Сподіваємося, що надалі, до завершення часу перебування Нерукотворного образу Ісуса Христа, буде без суттєвих правопорушень. Працівники Тернопільського відділку поліції працюють в посиленому варіанті щодо недопущення порушень публічного характеру», – розповів начальник сектору охорони публічного порядку Тернопільського відділу поліції Володимир Кравчук.

Нагадаємо, Нерукотворний образ Ісуса Христа перебуватиме у Тернополі до 22 лютого.