В Тернополі спіймали двох нелегальних таксистів “на бляхах”. ФОТО

26/03/2018 Розмір тексту:

Патрульні поліцейські разом з працівниками Укртрансбезпеки проводять систематичні перевірки автомобільних перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів на таксі.

Предметом таких рейдів є дотримання таксистами вимог законодавства про автомобільний транспорт, повідомляють у патрульній поліції.

Зокрема, 24 березня патрульні виявили 2 водіїв таксі Mercedes-Benz та Opel, які возили пасажирів на автомобілях з іноземною реєстрацією без державної реєстрації та без отримання дозвільних документів.