В Тернополі спіймали двох нелегальних таксистів “на бляхах”. ФОТО
26/03/2018 0
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Патрульні поліцейські разом з працівниками Укртрансбезпеки проводять систематичні перевірки автомобільних перевізників, які надають послуги з перевезення пасажирів на таксі.
Предметом таких рейдів є дотримання таксистами вимог законодавства про автомобільний транспорт, повідомляють у патрульній поліції.
Зокрема, 24 березня патрульні виявили 2 водіїв таксі Mercedes-Benz та Opel, які возили пасажирів на автомобілях з іноземною реєстрацією без державної реєстрації та без отримання дозвільних документів.
На обох водіїв складено адміністративні протоколи за ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності). За надання послуг таксі без відповідної ліцензії передбачений штраф у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.
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