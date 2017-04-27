В Тернополі познущалися над пам’ятником бійцям дивізії СС “Галичина”

27/04/2017 Розмір тексту:

Акт вандалізму над пам’ятним знаком на честь дивізії СС «Галичина», який знаходиться у парку Топільче, виявили працівники КП «Об’єднання парків культури і відпочинку» зранку, 27 квітня.

Невідомі облили пам’ятник червоною фарбою напередодні 28 квітня – дня вшанування воїнів СС «Галичина» та 74-ої річниці створення дивізії. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Працівники комунального підприємства звернулися у поліцію, а також оперативно очистили пам’ятний знак від фарби.