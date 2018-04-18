В Тернополі поменшало безробітних

18/04/2018 0
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За березень 2018 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості звернулися 548  громадян,  які проживають в обласному центрі.

Це на 151 особу менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють у центрі зайнятості.

Чисельність незайнятого населення, що перебували на обліку протягом січня – березня 2018 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала  3418  чоловік,  що на 743 особи менше, ніж на 1 квітня  2017 року.

Станом  на 1 квітня на обліку в центрі зайнятості перебували  2058 незайнятих громадян  з  числа осіб,  що  проживають  у Тернополі (на 1 квітня 2017 року – 2348 чол.).

Чисельність робітників становить 20,0% проти 76,9% від чисельності службовців.

Жінки складають 67,0% від загальної чисельності безробітних.

Зменшився відсоток молоді до 35 років серед безробітних з 50,4% до 49,5%.

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