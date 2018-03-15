В Тернополі почали штрафувати за безквитковий проїзд у громадському транспорті. ВІДЕО

15/03/2018 0
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За безквитковий проїзд – штраф у двадцятикратному розмірі.

Впродовж двох місяців у громадському транспорті міста працювали контролери, вони роз’яснювали і попереджали пасажирів, що їх чекає, якщо вони не матимуть квитка. А від учора за це почали штрафувати.

Знімальна група TV-4 проїхалась кількома маршрутками міста.

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